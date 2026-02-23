Anche a Campodoro una via intitolata a Norma Cossetto

A Campodoro, una strada è stata intitolata a Norma Cossetto a causa del suo ruolo come simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia si è svolta nel fine settimana, con la partecipazione di molti residenti e autorità locali. Durante l’evento, è stato ricordato il suo sacrificio e l’importanza di preservare la memoria storica. La nuova via si trova nel centro del paese, vicino alla scuola elementare.

Nel fine settimane nel Comune di Campodoro si è svolta una cerimonia per l’intitolazione di una nuova via cittadina a Norma Cossetto, la giovane istriana simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia ha coinvolto istituzioni locali, rappresentanti di associazioni e cittadini, ed è stata organizzata anche con la partecipazione del Comitato 10 Febbraio dell’Associazione Veneti nel Mondo. Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, la Vice Sindaco di Campodoro Mara Busato e il Sindaco Gianfranco Vezzaro. Ha portato il suo saluto anche Luigi Sabatino, referente regionale del Comitato 10 Febbraio, e Diana Cossetto, cugina di Norma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La sala della presidenza del consiglio regionale sarà intitolata a Norma Cossetto: il senatore Menia alla cerimoniaIl senatore Menia partecipa alla cerimonia di intitolazione della sala della presidenza del consiglio regionale dell'Aquila a Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana assassinata nel 1943 durante le foibe.

"L'Abruzzo è la prima regione d'Italia a dedicare uno spazio istituzionale a Norma Cossetto". Lo ribadisce il sen. Roberto Menia,

Un gesto vile che offende il ricordo, la storia e il rispetto di Norma Cossetto e di tutti i Martiri dell’eccidio delle Foibe e delle vittime dell’odio comunista titino. La condanna sia ferma e unanime. x.com