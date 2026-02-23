Amuleto D' Uffizi quando segna l' Ascoli vince | E se lo riporto in B mi faccio biondo

L’amuleto dei D'Uffizi ha portato l’Ascoli alla vittoria, grazie ai suoi 11 gol come miglior under 21 della terza serie. Dopo aver fallito con Roma e Lazio, ha deciso di ripartire dalla periferia, mantenendo viva la passione per il calcio. Ricorda i nonni, ex giocatori degli anni ’40, come le sue vere fonti di ispirazione. La sua ambizione? Tornare in Serie B e cambiare colore ai capelli.

Arrivò un momento in cui anche un dribblomane come Simone D'Uffizi trovò il più arcigno degli ostacoli: "Mi dissero che ero troppo magro, in quel momento pensai che l'unica cosa da fare fosse smettere". Che insomma, se a mettere lo stop alla tua carriera sono prima i dirigenti della Roma e poi quelli della Lazio, un po' male ti fa. Eppure al classe 2004 di origine laziale è bastato cambiare lato per tornare a sgasare: "Tornai in periferia per divertirmi, feci buone cose alla Lodigiani, prima che arrivasse il Covid". Ma di smettere non glielo ha consigliato più nessuno. Anzi: oggi Simone D'Uffizi è l'under 21 con più gol di tutta la Serie C, forte della doppia cifra raggiunta in maglia Ascoli.

