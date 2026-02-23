Ampliamento di Castelfalfi Il consiglio comunale di Montaione vota sì al nuovo piano

Il consiglio comunale di Montaione approva l’ampliamento di Castelfalfi, una decisione motivata dalla volontà della proprietà di rafforzare l’investimento nel territorio. La Tenuta di Castelfalfi intende sviluppare nuove strutture ricettive e migliorare i servizi esistenti, rispondendo alle richieste di una clientela in crescita. La delibera rappresenta un passo importante per lo sviluppo locale, aprendo la strada a ulteriori interventi nel settore turistico. La discussione si è concentrata sui benefici economici e ambientali del progetto.

Montaione, 23 febbraio 2026 – «Il documento discusso in consiglio comunale venerdì scorso conferma la volontà della proprietà della Tenuta di Castelfalfi di continuare a investire sul territorio, dopo gli investimenti già effettuati nel corso degli anni. Rappresenta un ulteriore passo verso lo sviluppo futuro dell’area, che avrà senz’altro ricadute positive sul territorio». GERMOGLI PH: 11 DICEMBRE 2025 MONTAIONE EVENTO LOCALE DI GUSTO IL PROGETTO VETRINA TOSCANA REALIZZATO DA CONFESERCENTI FIRENZE NEL TERRITORIO EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO PRIMA TAPPA AL RISTORANTE I'CIAMPA NELLA FOTO PAOLO POMPONI Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha così commentato il via libera del consiglio all’ultimo passaggio (perlomeno in ordine cronologico) del progetto unitario di paesaggio nell’ambito del piano attuativo «Toscana Resort Castelfalfi», passaggio che è arrivato nella seduta dello scorso venerdì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

