Ampia partecipazione al progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie con minori opportunità

Il progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie svantaggiate ha attirato 23 partecipanti, motivati a migliorare le loro competenze. La causa è la mancanza di risorse e occasioni, che rende difficile avviare un’attività. Il percorso formativo Isihub mira a offrire strumenti concreti ai neo imprenditori con minori opportunità. La partecipazione attiva dimostra l’interesse di chi cerca di uscire da situazioni di difficoltà. Ora, i coinvolti si preparano a mettere in pratica quanto appreso.

Al via il percorso formativo Isihub dedicato ai neo imprenditori, che ha visto l’adesione di 23 partecipanti in condizioni di svantaggio e minori opportunità. La giornata di apertura ufficiale si è tenuta sabato 21 febbraio a Cesena nella sede di Techne. L’iniziativa è stata uno dei momenti di formazione e networking previsti nell’ambito della rete Isihub Romagna, nata all’interno del progetto europeo Task4Isi per supportare il potenziale dell'imprenditorialità inclusiva e sperimentare azioni innovative a sostegno di donne, giovani, senior, immigrati e in generale di persone con minori opportunità di partenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

