Amore e buoni sentimenti | ecco la ricetta del giovane cantautore per conquistare il pubblico sanremese

Leo Gassmann, 27 anni, ha deciso di partecipare al suo terzo Festival di Sanremo portando il brano Naturale, dopo aver scelto di seguire la musica invece di intraprendere una carriera nel cinema. La sua presenza al festival deriva dalla passione per la canzone e dal desiderio di conquistare il pubblico con testi semplici e diretti. La scelta di presentarsi con questa canzone dimostra la sua volontà di comunicare emozioni genuine. Gassmann si prepara ad affrontare questa sfida musicale.

N on sapendo ancora che strada prendere tra cinema e recitazione, Leo Gassmann, 27 anni, non si fa mancare il suo terzo Festival di Sanremo, dove si presenta con il brano Naturale. Alla serata dei duetti, invece, il figlio di Alessandro Gassmann – ed è in buona compagnia tra i “figli di”, insieme all’erede di Gigi D’Alessio ( LDA ) e di Gianni Morandi ( Tredici Pietro ) – si esibirà con Aiello sulle note di Era già tutto previsto, struggente canzone di Riccardo Cocciante. Leo Gassmann a Sanremo 2026: «La mia “Naturale” è una lettera di arrivederci» X Leggi anche › Sanremo 2026, tutti i duetti della serata delle Cover. 🔗 Leggi su Iodonna.it

