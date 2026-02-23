Amministrative Sodano a un passo dal sì di Lega e Dc | vertice urgente per sciogliere l’incognita candidato di Ribera

Calogero Sodano si avvicina al via libera di Lega e Dc, che discutono un’assemblea urgente per confermare il suo nome come candidato a sindaco di Agrigento. La decisione dipende dalla volontà dei partiti di unire le forze e presentare una candidatura condivisa. I rappresentanti delle forze di centrodestra si incontrano per stabilire un accordo finale e superare le divergenze emerse nelle ultime settimane. La riunione si svolge in un clima di tensione e attesa.

Se il contrasto non dovesse venire risolto nelle prossime ore, verrebbe acclarata la divisione sulla città delle arance, ma anche su Agrigento e su altre province Non è ancora chiusa la partita per far confluire tutte le forze del Centrodestra nell’unica candidatura di Calogero Sodano a sindaco di Agrigento. Dopo il successo conseguito ieri dalla Dc a Caltanissetta (che si è riunita in assemblea regionale ed ha ribadito che sosterrà la seconda candidatura di Schifani a presidente della Regione ndr), oggi Mpa, Fi, Udc e Fratelli d’Italia avranno un nuovo incontro ad Agrigento per cercare di trovare un accordo con Lega e Nuova Dc. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Amministrative 2026, l'accordo sulla carta c'è: Lillo Sodano candidato sindaco del CentrodestraLillo Sodano sarà il candidato sindaco del Centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 2026, a causa di un accordo formale tra le forze politiche.

Amministrative: Mpa, Fi e Fdi senza "se" e senza "ma" hanno il candidato sindaco: è Lillo SodanoLillo Sodano sarà il candidato sindaco scelto da Mpa, Fi e Fdi per le prossime amministrative.

