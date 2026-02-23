Amici | confronto tra Alessio e Riccardo dopo la mancata squalifica
Alessio Di Ponzio ha affrontato Riccardo Stimolo nel daytime di Amici 25 dopo una lite intensa scatenata da un gesto considerato grave da alcuni. La discussione tra i due è avvenuta davanti alle telecamere, mentre i compagni osservavano. La mancata squalifica di Riccardo ha acceso le polemiche tra il pubblico e i altri studenti. La situazione rimane tesa tra i giovani, lasciando spazio a molte interpretazioni.
Alessio Di Ponzio è stato protagonista del daytime di Amici 25 dopo giorni complicati nati da un gesto gravissimo di Riccardo Stimolo. Il cantautore ha chiarito che l’intento era solo goliardico e che il ballerino non c’entrava nulla. Proprio l’assenza di un sostegno immediato, però, lo ha ferito e ha portato i due a un faccia a faccia intenso. Ecco cosa si sono detti. Perchè Giulia Stabile sta per abbandonare i professionisti di Amici Amici 25: settimane di tensione tra Alessio Di Ponzio e Riccardo Stimolo. Riccardo Stimolo è finito nel mirino per un gesto interpretato nel modo peggiore, con una valanga di commenti che lo hanno messo sotto pressione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Amici, Riccardo si scusa dopo la mancata espulsione: la reazione di AlessioRiccardo Stimolo si scusa pubblicamente dopo che il suo tentativo di espulsione non è andato a buon fine.
Amici, Riccardo Stimolo verso la squalifica: gravi parole di un suo amicoRiccardo Stimolo rischia di essere squalificato da Amici 25 dopo aver rivolto parole dure ad Alessio Di Ponzio.
