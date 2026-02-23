Amianto e degrado | accelera la demolizione del mostro di vetro e cemento

L’amianto e il degrado hanno spinto le autorità a accelerare la demolizione del grande edificio di vetro e cemento. Le ruspe sono entrate in azione alla fine della scorsa settimana, iniziando a smantellare il complesso abbandonato da quasi due decenni. Il cantiere si concentra sulla rimozione delle parti più pericolose, mentre il materiale contaminato viene smaltito con cura. La fine dei lavori è prevista entro poche settimane.

Le ruspe sono entrate in azione alla fine della scorsa settimana. Il gigante di vetro, vuoto da 18 anni, viene smantellato pezzo dopo pezzo. In tanti nel quartiere di San Polo hanno avvistato mezzi e operai al lavoro per radere al suolo l’ex Baribbi: una fabbrica storica del quartiere, oggi definita “edificio dismesso con criticità”. Un tempo simbolo dell’impennata industriale cittadina, l’ex capannone ha poi incarnato degrado e incuria, diventando rifugio di chi non aveva una casa né un lavoro. Presto, però, sparirà dallo skyline di San Polo. Dopo anni di progetti rimasti sulla carta e sogni di riqualificazioni mai realizzati, i lavori di demolizione sono finalmente partiti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lastre di cemento-amianto abbandonate ai margini del bosco: denunciato imprenditoreI Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno individuato e denunciato un imprenditore per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento-amianto ai margini di un bosco.

Anche lastre di cemento amianto nella discarica abusiva: denunciato il titolare di un’impresa edileI carabinieri del nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile per aver abbandonato illegalmente lastre di cemento amianto in una discarica abusiva a Guardistallo.

