Amianto abbandonato | allarme nei boschi di Montoro

Nel bosco di Montoro, vicino alla polveriera di Narni, sono state trovate lastre di amianto abbandonate, provocando preoccupazione tra i residenti. La presenza di questo materiale pericoloso deriva da anni di smaltimento irregolare. Gli abitanti segnalano che il cumulo si trova in un’area frequentata da escursionisti e bambini. Le autorità stanno verificando l’entità dell’accumulo e le possibili ripercussioni sulla salute pubblica. La scoperta ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Un accumulo di lastre pericolose nei boschi di Montoro. Nei pressi della polveriera di Montoro, alla periferia di Narni, è stato rinvenuto un accumulo di lastre di eternit abbandonate. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi quando alcuni residenti, durante una passeggiata, hanno notato il materiale pericoloso in un’area boschiva frequentata da cittadini ed escursionisti. Le lastre, danneggiate e potenzialmente friabili, presentano segni di deterioramento che aumentano il rischio di dispersione di fibre di amianto. Questo materiale, un tempo ampiamente utilizzato per la sua resistenza e leggerezza, è vietato in Italia dal 1992 a causa della sua pericolosità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

