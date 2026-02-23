Ambiente | evento pubblico agli ex Macelli per presentare il progetto europeo Claster

Il Comune di Pisa ha organizzato un evento pubblico agli ex Macelli per presentare il progetto europeo Claster, causato dalla volontà di coinvolgere la comunità locale nelle iniziative di sviluppo sostenibile. L’appuntamento, fissato per venerdì 27 febbraio, offrirà testimonianze di esperti e momenti di confronto con i cittadini. L’obiettivo è mostrare come il progetto possa influenzare il futuro della città e delle sue aree verdi. La partecipazione è aperta a tutti i interessati.

Pisa, 23 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio il Comune di Pisa presenta alla cittadinanza il progetto europeo Claster con un evento pubblico in programma nel complesso degli ex Macelli (largo Padre Renzo Spadoni). L'iniziativa, dal titolo "Il rumore si vede. Claster per il futuro di Marina", sarà l'occasione per illustrare le attività in corso sul territorio e gli strumenti sviluppati per migliorare il clima acustico nelle aree urbane prossime al porto. Il progetto europeo prevede un investimento complessivo di 1 milione e 666mila euro, di cui 1 milione e 300mila euro coperti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).