Ambasciatore Usa convocato non si presenta l’indignazione di Parigi

L'ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi non si è presentato alla convocazione del ministero degli Esteri francese, provocando una forte reazione diplomatica. La causa risiede nei commenti dell'amministrazione Trump sulla morte di uno studente di estrema destra, che hanno acceso le tensioni tra i due paesi. La decisione di Kushner di non partecipare ha accentuato le polemiche e alimentato il malumore in Francia. La situazione rimane incerta e potrebbe avere ripercussioni diplomatiche.

(Adnkronos) – C'è aria di crisi tra la Francia e gli Stati Uniti. L'ambasciatore statunitense Charles Kushner, di stanza a Parigi, "non si è presentato" alla convocazione ufficiale del ministero degli Esteri francese questa sera, in seguito ai commenti dell'amministrazione Trump in merito alla morte di uno studente di estrema destra. A confermare l'assenza dell'ambasciatore. L'ambasciatore statunitense a Parigi, Kushner, riceverà una convocazione al ministero degli Esteri francese dopo le dichiarazioni dell'amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque, militante di estrema destra. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiamato l'ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, dopo le accuse del Dipartimento di Stato Usa sulla morte di Quentin Deranque. Charles Kushner verrà convocato al ministero degli Esteri francese a causa delle affermazioni dell'amministrazione Trump sulla morte del militante di estrema destra.