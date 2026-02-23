Ambasciatore Usa convocato non si presenta a Parigi scatta l’indignazione

L’ambasciatore degli Stati Uniti non si presenta alla convocazione a Parigi, causando reazioni di sdegno tra i funzionari francesi. La mancata partecipazione è dovuta a una questione di protocollo, ma ha alimentato tensioni tra i due paesi. Fonti ufficiali francesi definiscono l’episodio come un gesto di scarsa considerazione. La situazione sembra approfondire il raffreddamento nelle relazioni diplomatiche tra le due nazioni.

L’asse diplomatico tra Parigi e Washington si fa incandescente, segnando un nuovo capitolo di gelo nelle relazioni transatlantiche. Il caso è esploso questa sera, quando l’ambasciatore statunitense Charles Kushner, ufficialmente di stanza nella capitale francese, “non si è presentato” alla convocazione formale presso il ministero degli Esteri. Il richiamo al Quai d’Orsay era stato deciso dal governo francese a seguito delle controverse dichiarazioni rilasciate dall’amministrazione Trump riguardo alla morte di uno studente legato agli ambienti dell’estrema destra, un evento che ha acceso una miccia politica tra le due sponde dell’Oceano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ambasciatore Usa convocato non si presenta, l’indignazione di ParigiL'ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi non si è presentato alla convocazione del ministero degli Esteri francese, provocando una forte reazione diplomatica.

Caso Quentin Deranque, dopo i commenti di Trump Parigi convoca l’ambasciatore Usa. Che non si presenta: è liteLa mancata presenza dell’ambasciatore americano a Parigi nasce dalla polemica scatenata dai commenti dell’amministrazione Trump sul caso di Quentin Deranque, ucciso da militanti di sinistra a Lione.

Caso Quentin Deranque, dopo i commenti di Trump Parigi convoca l’ambasciatore Usa. Che non si presenta: è liteScontro tra Francia e USA sul caso Deranque: l'ambasciatore americano diserta la convocazione e Parigi risponde con dure restrizioni ... ilfattoquotidiano.it

Ambasciatore Usa convocato non si presenta, l'indignazione di Parigi(Adnkronos) - C'è aria di crisi tra la Francia e gli Stati Uniti. L'ambasciatore statunitense Charles Kushner, di stanza a Parigi, non si è presentato alla convocazione ufficiale del ministero degli ... msn.com

