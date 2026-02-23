Alvino | Lotta Champions? Napoli e Milan le favorite Mi auguro che la Roma…

Carlo Alvino ha commentato la corsa alla Champions League, sottolineando che Napoli e Milan sono le squadre da tenere d’occhio. La sua analisi deriva dalle recenti prestazioni e dai risultati ottenuti in campionato. Ha espresso anche un desiderio per la Roma, sperando in un miglioramento della squadra. Le sue parole riflettono l’attenzione verso le favorite e l’ottimismo per il futuro delle squadre italiane in Europa. La prossima partita potrebbe essere decisiva.

Carlo Alvino, giornalista sportivo di fede napoletana, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni durante 'Terzo Tempo Calcio Napoli' in diretta su Televomero. Il giornalista ha voluto, ovviamente, spendere alcune parole sul Napoli di Antonio Conte, per poi spostarsi a parlare della lotta Champions, inserendo all'interno anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: “Dopo Bergamo, per il Napoli il calendario sarà più abbordabile. Ci sarà il Verona in trasferta, mentre la Roma giocherà contro la Juventus. Però sappiamo che il Napoli in questa stagione ha perso punti contro squadre sulla carta più deboli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Alvino accende Napoli Juve: «Che accoglienza per Spalletti? Mi auguro che il Maradona lo fischi sonoramente per questo motivo»

Napoli Milan, il pronostico di Silenzi: «Tifo per gli azzurri. Mi auguro che possano vincere la Supercoppa. Sulla mia amicizia con Allegri…»Andrea Silenzi, ex attaccante di Napoli, Torino e Nottingham Forest, si pronuncia sulla sfida tra Napoli e Milan.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Alvino: Champions? Tifo per la Roma sulla Juve! Al Napoli è cambiato modus operandi; Alvino: Due calciatori del Napoli si sono auto-bocciati. Alisson titolare con l'Atalanta; Alvino sicuro: Gli unici vincitori di Napoli-Roma sono loro; Alvino sulla corsa Champions: Il Milan resta tra i favoriti per l’Europa.

Alvino annuncia: Il Napoli cambia strategia, ha appena preso una decisione sui tanti infortunati!Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: Dopo Bergamo, per il Napoli il calendario sarà più abbordabil ... msn.com

Alvino: Due calciatori del Napoli si sono auto-bocciati. Alisson titolare con l'AtalantaCarlo Alvino, giornalista, volto televisivo e noto per essere un grande tifoso del Napoli, in vista della partita che vedrà la squadra di Antonio Conte opposta all'Atalanta a Bergamo, ha analizzato i ... msn.com

L'ANALISI - Pizzi: "Lotta Champions Milan e Napoli hanno il vantaggio di avere solo il campionato" ift.tt/IgmiJTZ x.com

Roma, la corsa Champions continua! Con la lotta per il quarto posto in Serie A sempre più accesa, la Roma sta dimostrando di poter competere con le big. Massimo Bonanni sottolinea come la squadra di Gasperini stia facendo bene, mentre la Juventus s - facebook.com facebook