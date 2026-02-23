Altro che fuorionda

Un errore di trasmissione ha portato alla diffusione di un commento in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano durante le Olimpiadi. La registrazione, captata accidentalmente, ha suscitato immediatamente polemiche e discussioni sui social. La Rai ha confermato che si trattava di un fuori onda, ma il caso ha acceso i riflettori sulla gestione delle comunicazioni durante gli eventi sportivi. La vicenda continua a far parlare di sé con nuove reazioni.

Ho molto gioito per quel fuori onda della Rai alle olimpiadi in cui si sentiva dire “Evitiamo l’equipaggio israeliano”. Subito dopo però è arrivato l’ordine al cronista di chiedere scusa “personalmente e a nome della direzione di Rai Sport”. Inutile aspettarsi di meglio da TeleMeloni. Chi il coraggio non ce l’ha, non se lo può dare. Ernesto Bellomo via email Gentile lettore, da parte mia ho apprezzato il telecronista della tv svizzera in lingua francese che durante la gara di un israeliano ha raccontato che quell’atleta, un militare di Tel Aviv, si era fatto beffe sui social dei bambini trucidati a Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

