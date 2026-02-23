Altro che Arsenal | Guardiola arriva in Italia e a sorpresa va a guardare il Brescia per un incontro speciale

Guardiola si trova in Italia per motivi di lavoro e ha deciso di assistere di persona alla partita tra Brescia e una squadra locale. L’allenatore spagnolo ha scelto di seguire l’incontro di calcio in un settore riservato, attirando l’attenzione dei presenti. La sua visita, inattesa, ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo aver osservato attentamente le mosse dei giocatori, Guardiola si è allontanato senza rilasciare dichiarazioni.

Nel big match di giornata in Premier League si sono affrontati il Tottenham e l’Arsenal: una squadra in difficoltà e l’altra prima, che adesso crede nel trionfo in campionato dopo il successo per 1-4. C’erano tutti: addetti ai lavori, calciatori, direttori sportivi. Tutti, tranne Pep Guardiola, che con il suo Manchester City è al momento in seconda posizione, dietro proprio all’Arsenal. L’allenatore spagnolo ha scelto infatti di venire in Italia per vedere Union Brescia – Pro Patria, match del girone A di Serie C tra la seconda e la penultima. Insomma, non proprio un big match. È noto infatti a tutti il legame tra Pep Guardiola e la città di Brescia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Brescia, che sorpresa: in tribuna sbuca... Pep Guardiola!Pep Guardiola è stato visto in tribuna durante la partita del Brescia, che ha vinto 3-2 contro la Pro Patria.

Guardiola snobba Tottenham-Arsenal: va a vedere il Brescia. IL VIDEOHa deciso di non guardare Tottenham-Arsenal preferendo al North London derby il match di Serie C tra Union Brescia e Pro Patria al Rigamonti. Guardiola, che aveva consigliato ai suoi giocatori di stac ... sport.sky.it

Guardiola ha consigliato ai suoi di bere daiquiri e caipirinha e di non pensare all’ArsenalIn lotta con l'Arsenal c'è ancora il City di Guardiola, ora a due punti dalla prima in classifica che oggi gioca contro Tudor nel derby. ilnapolista.it

