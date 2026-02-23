All' ospedale di Viterbo il test per la diagnosi precoce della sindrome di Down in gravidanza

Un nuovo test combinato per la diagnosi precoce della sindrome di Down in gravidanza è stato introdotto all'ospedale di Viterbo, causando entusiasmo tra i professionisti sanitari. L'iniziativa mira a migliorare l'identificazione tempestiva di eventuali rischi fetali, offrendo alle future mamme un percorso di diagnosi più accurato. Il servizio, attivo dall’inizio di marzo nell’unità di ginecologia e ostetricia, rappresenta un passo avanti nella tutela della salute materno-fetale. La sua applicazione ha già coinvolto diverse coppie in attesa.

L'esame combinato, al via dal primo marzo, permette di valutare il rischio di alcune principali anomalie cromosomiche del feto Un test combinato per la diagnosi prenatale all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. L'attivazione di quello che la Asl definisce "un servizio innovativo e fondamentale per la tutela della salute materno-fetale", al via dal primo marzo nell'unità operativa di ginecologia e ostetricia. "Il test combinato - spiega la Asl - è un esame non invasivo che si esegue nel primo trimestre di gravidanza, tra l'11esima e la 13esima settimana, e permette di valutare il rischio di alcune principali anomalie cromosomiche del feto, come la sindrome di Down".

Sindrome di Patau: Studio genetico, diagnosi precoce e supporto alle famiglie di fronte a questa rara trisomia.Un nuovo studio sulla Sindrome di Patau rivela come la presenza di un cromosoma 13 in più provochi gravi problemi di salute ai bambini, spingendo i ricercatori a sviluppare diagnosi più rapide e precise.

Cardiopatie congenite: Cosenza focus su diagnosi precoce e assistenza dalla gravidanza all’età adulta.A Cosenza, un neonato su cento nasce con una cardiopatia congenita, un dato che evidenzia quanto sia urgente migliorare diagnosi e cure fin dalla gravidanza.

