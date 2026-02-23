Allianz Milano mercoledì sera arriva Cuneo match carico di fascino

Cuneo ha vinto l’ultima sfida contro Allianz Milano, decisa da un canestro negli ultimi secondi. La partita di mercoledì sera all’Allianz Cloud promette di essere intensa, con entrambe le squadre determinate a riscattarsi. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le loro squadre in un confronto che si preannuncia spettacolare. Alle 20.30, il parquet si riempirà di energia e tensione.

L'Allianz Cloud ospita mercoledì 25 febbraio alle 20.30 la sfida tra Allianz Milano e Ma Acqua S.Bernardo Cuneo. L'incontro, valido per l'undicesima giornata, conclude la stagione regolare della SuperLega Credem Banca. Il turno infrasettimanale definirà le posizioni dal terzo al quinto posto e dal nono all'undicesimo. Milano è già certa di affrontare la Rana Verona nei quarti di finale dei play-off scudetto. La serie inizierà l'8 marzo a Verona e si giocherà al meglio delle cinque partite. Cuneo, insieme a Padova e Cisterna, non accederà ai play-off scudetto ma disputerà la fase post-season per il quinto posto, utile per la qualificazione in Challenge Cup.