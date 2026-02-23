Allenamento Inter gestione per Calhanoglu e conferme per Dumfries! Gli aggiornamenti

Un infortunio all'adduttore ha costretto Calhanoglu a interrompere l’allenamento dell’Inter, limitandone la partecipazione. Nel frattempo, Dumfries ha completato l’allenamento senza problemi, rafforzando le sue possibilità di scendere in campo. La squadra si prepara con attenzione in vista delle prossime partite, monitorando attentamente le condizioni dei giocatori chiave. La fasciatura di Calhanoglu ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre Dumfries si mostra in buona forma.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La vigilia della gara di ritorno contro il Bodo Glimt porta con sé notizie cruciali per il quartier generale dei nerazzurri. In vista di una sfida che vale una fetta importante della stagione europea, Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter ed ex pilastro della difesa del Triplete, sta monitorando attentamente le condizioni dei suoi uomini chiave per definire l’undici titolare che scenderà in campo a San Siro. Il ritorno del “treno” olandese: Dumfries in gruppo. La notizia più lieta per la Beneamata riguarda senza dubbio Denzel Dumfries, il potente laterale olandese dotato di una forza fisica prorompente e di una spiccata propensione offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…Aggiornamenti dopo l’ultimo allenamentoDumfries si è riaggregato al gruppo dopo un infortunio, portando sollievo a Chivu.

Allenamento Inter, Chivu sorride: Frattesi torna a disposizione? Gli aggiornamentiDurante l’allenamento dell’Inter, Chivu ha potuto osservare un ritorno importante: Davide Frattesi si è ripreso completamente e potrebbe tornare a disposizione per le prossime partite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Zielinski e Frattesi recuperati per Lecce: le news dall'allenamento; Serie A – Inter a Lecce: formazione e tanti dubbi per Chivu. Le ultimissime; Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile; Bastoni nella bufera: il giocatore ancora turbato torna alla sua normalità. Pensare alla Champions col Bodo e oggi dirà la sua verità.

FLASH | Inter, Dumfries torna in gruppo! Cosa filtra ora sul rientroInfortunio Dumfries - Ottime notizie per l'Inter, che dopo tre mesi ha ritrovato Dumfries i un allenamento col gruppo: quando tornerà davvero ... fantamaster.it

Juventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l’Inter? Aggiornamenti importanti dopo l’allenamento odierno alla ContinassaJuventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l’Inter? Aggiornamenti importanti dopo l’allenamento odierno alla Continassa Il cielo sopra la Continassa torna sereno. Dopo giorni di appren ... calcionews24.com

•Ore 11:15 Allenamento #Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile •Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano •Ore 16:00 Allenamen x.com

SPALLETTI PERDE UN CENTROCAMPISTA IN ALLENAMENTO A RISCHIO PER INTER-JUVENTUS - facebook.com facebook