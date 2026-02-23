Allarme smog tornano in vigore le misure emergenziali in provincia

Il ritorno delle misure antismog a Modena deriva da un record di PM10 superati nei giorni scorsi. Le autorità hanno deciso di limitare la circolazione di veicoli più inquinanti, come i diesel Euro 5, per ridurre le polveri nell’aria. Da domani, le restrizioni resteranno in vigore fino a mercoledì 25 febbraio, coinvolgendo molte strade principali della provincia. La decisione mira a migliorare la qualità dell’aria nelle zone più colpite.

Fino a mercoledì 25 febbraio limiti alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 5 Le restrizioni riguardano i centri urbani di Modena. Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco, Maranello e Fiorano. Nell'area interessata dalle restrizioni della circolazione, dalle 8.30 alle 18.30: divieto di cirolazione per i veicoli benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 e Euro 2, veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, veicoli GPLbenzina o metanobenzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2, ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Smog, tornano in vigore le misure emergenzialiA Modena tornano in vigore le misure emergenziali antismog, valide fino a domani.

Allerta smog, tornano in vigore le misure emergenzialiDa sabato 3 gennaio a Modena entreranno in vigore le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale.

