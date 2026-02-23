Alla guida sotto effetto di droga o con armi sette denunce dei carabinieri nel fine settimana

Sette persone sono state denunciate dopo che sono state trovate alla guida sotto effetto di droga o con armi, a causa dei controlli dei carabinieri di Milazzo nel fine settimana. Le operazioni, concentrate sul territorio tirrenico, hanno portato al sequestro di sostanze e armi illegali. I militari hanno intensificato le verifiche per garantire maggiore sicurezza nelle strade e prevenire comportamenti rischiosi. Le autorità continuano a monitorare la zona con attenzione.

Nell'hinterland di Milazzo identificate circa 300 persone e controllati oltre 180 veicoli, con sequestri di stupefacenti e sanzioni per violazioni stradali pari a 12mila euro Sette persone denunciate. E' il bilancio del fine settimana, dopo i controlli della Compagnia Carabinieri di Milazzo che hanno intensificato le verifiche sul territorio tirrenico, concentrandosi su sicurezza stradale e contrasto all'uso di sostanze stupefacenti. In parallelo, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, trovati in possesso di dosi per uso personale, che sono state sequestrate e inviate ai Carabinieri del R.

Operazione montagna sicura, sanzioni e denunce dei carabinieri per guida sotto l’effetto di alcolI carabinieri di Randazzo hanno fermato un'auto di grossa cilindrata, guidata da un 30enne di Santa Domenica Vittoria, perché sospettavano che fosse sotto l’effetto di alcol.

Movida sotto controllo: quattro denunce e sequestri di droga nel fine settimanaNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nella zona della movida, con l’obiettivo di contrastare il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti.

