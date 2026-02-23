alla base di tutto il concetto di sorellanza che sperano di trasmettere anche alle giovani generazioni

Il debutto delle Bambole di pezza come prima rock band tutta al femminile al Festival di Sanremo nasce dalla volontà di promuovere il valore della “sorellanza”. La band spera di ispirare le giovani generazioni a superare le barriere di genere e a condividere emozioni autentiche sul palco. La loro partecipazione rappresenta un passo importante nel panorama musicale italiano, aprendo nuove strade per le future artiste. Una sfida che rimarrà nella memoria di molti.

P otranno raccontare di aver stabilito una “prima volta” in una manifestazione che sembrava aver visto già tutto: le Bambole di pezza sono la prima rock band tutta al femminile che abbia mai gareggiato al Festival di Sanremo. «Non è mai salita una band di sole donne su quel palco: in effetti, sentiamo il peso e l’orgoglio di questa prima volta », hanno detto. Chi sono le Bambole di Pezza: la band punk tutta al femminile a Sanremo 2026 X Leggi anche › Come e quando si vota per Sanremo 2026: regolamento televoto e costi Bambole di pezza a Sanremo 2026. Le cinque ragazze – Martina Cleo Ungarerelli, Morgana Blue, Federica Rossi, Dani Piccirillo e Caterina Dolci “Kaj” – si esibiranno con Resta con me, mentre nella serata delle cover ci riporteranno negli anni Ottanta con Cristina D’Avena e la sua Occhi di Gatto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

