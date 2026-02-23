All you need is love la Fvg Orchestra rilegge in chiave sinfonica le melodie immortali dei Beatles

L’orchestra sinfonica della regione ha deciso di interpretare le canzoni dei Beatles, portando sul palco le melodie più amate. La scelta nasce dal desiderio di rendere omaggio alla musica che ha segnato più generazioni. Il concerto si terrà mercoledì 25 febbraio alle 20 a Sacile, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. L’evento promette di trasformare le note dei Beatles in un’esperienza coinvolgente per tutti i presenti.

A Sacile le melodie immortali dei Beatles incontrano la potenza della grande orchestra sinfonica. Mercoledì 25 febbraio alle 20.45 il Teatro Zancanaro ospita All You Need Is Love – Beatles in Symphony, il concerto della Fvg Orchestra che rende omaggio alla band più influente della storia della musica pop. Sul palco 40 maestri dell'ensemble regionale diretti da Paolo Paroni, nell'ambito della stagione teatrale firmata da Circuito ERT e Comune di Sacile. La Fvg Orchestra celebra la madre di tutte le band con le musiche riarrangiate in chiave sinfonica dai maestri Daniele Russo e Valter Sivilotti.