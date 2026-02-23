Alghero | 1,4 milioni per salvare le strade dal maltempo

Il maltempo ha danneggiato le strade di Alghero, causando problemi a causa delle abbondanti piogge e delle frane. Le strade risultano dissestate e pericolose, impedendo il normale traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Per intervenire, sono stati stanziati 1,4 milioni di euro, destinati ai lavori di riparazione e messa in sicurezza delle vie più colpite. I lavori sono in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza delle arterie principali.