Alghero | 1,4 milioni per salvare le strade dal maltempo
Il maltempo ha danneggiato le strade di Alghero, causando problemi a causa delle abbondanti piogge e delle frane. Le strade risultano dissestate e pericolose, impedendo il normale traffico e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Per intervenire, sono stati stanziati 1,4 milioni di euro, destinati ai lavori di riparazione e messa in sicurezza delle vie più colpite. I lavori sono in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza delle arterie principali.
Ad Alghero, il maltempo degli ultimi giorni ha lasciato il segno sulle strade cittadine, trasformando alcune arterie in veri e propri percorsi ad ostacoli. Gli operai comunali sono già al lavoro per riparare le buche più critiche, con un piano di interventi urgenti finanziato da 33mila euro. Ma l’amministrazione punta più in là: un piano da 1,4 milioni di euro è in attesa di approvazione per risolvere strutturalmente il problema. L’assessore Francesco Marinaro e il sindaco Raimondo Cacciotto hanno garantito interventi rapidi, ma le sfide tecniche e finanziarie rimangono numerose. Operai al lavoro, ma il maltempo complica tutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Alghero: 739 famiglie aiutate, quasi 2 milioni contro il caro affitti.Alghero ha deciso di destinare più di due milioni di euro per aiutare 739 famiglie a pagare l'affitto, a causa dell'aumento dei prezzi degli affitti.
