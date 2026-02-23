Alessandra Carrillo nel cast di Don Matteo l' attrice foggiana protagonista nella puntata che ha stravinto la sfida degli ascolti

Alessandra Carrillo si unisce al cast di Don Matteo, attirando l’attenzione di molti fan. La sua partecipazione nella puntata ha contribuito a far crescere gli ascolti, nonostante i cambiamenti nel cast, tra cui l'ingresso di Raoul Bova al posto di Terence Hill. La serie, giunta alla quindicesima stagione, continua a coinvolgere il pubblico con nuove storie e personaggi. La sua presenza ha aggiunto un tocco di freschezza alla produzione.

I risultati degli ascolti televisivi ne sono una plastica dimostrazione. La settima puntata, andata in onda lo scorso 19 febbraio, è stata vista da oltre 3 milioni e 600mila spettatori, facendo registrare il 21,9% di share e sbaragliando la concorrenza rappresentata da Striscia La Notizia e dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra le protagoniste dell’ultima puntata, che ha visto la straordinaria partecipazione – nei panni di se stesso – di Alessandro Borghese, c’era anche la foggiana Alessandra Carrillo. Nella puntata dal titolo ‘La squadra’, ha interpretato Marta, la moglie di Salvatore (interpretato da Mauro Santopietro), un ex collega di Don Massimo (Raoul Bova), quando questi era un carabiniere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

