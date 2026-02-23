Albano fa una rivelazione su Romina sapeva che il loro matrimonio sarebbe finito | ecco il motivo

Albano ha rivelato di aver sempre saputo che il suo matrimonio con Romina Power sarebbe finito, spiegando che il motivo principale era legato alle incomprensioni cresciute nel tempo. Durante l'intervista, il cantante ha raccontato di aver percepito segnali di crisi già da anni, anche se ha cercato di mantenere la calma. La conversazione si è concentrata sui momenti più intensi della loro relazione, lasciando spazio anche a ricordi personali.

Albano si è raccontato senza filtri nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Tra ricordi personali e qualche stoccata, il cantante ha parlato del suo passato con Romina Power, lasciando intendere di aver sempre avuto la sensazione che quel matrimonio, prima o poi, sarebbe arrivato al capolinea. Albano Carrisi non ha mai avuto dubbi su Romina Power: sapeva che avrebbero divorziato, ecco perché. Durante l’intervista, Albano ha replicato alle dichiarazioni dell’ex moglie, che in passato aveva detto: « L’amore rimane sempre ». La sua risposta è stata netta: « Non sono molto d’accordo ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ma che succede nella famiglia di Albano? Loredana Lecciso fa una rivelazione in diretta e gela tutti!Durante una puntata di La Vita in Diretta, Loredana Lecciso ha fatto una rivelazione inaspettata sulla famiglia di Albano, scatenando svelamenti e tensioni.

