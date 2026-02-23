Alatri condannato per ricettazione in Sicilia 58enne sconterà quasi due anni ai domiciliari
Un uomo di 58 anni di Alatri ha ricevuto un ordine di carcerazione perché era stato condannato per ricettazione in Sicilia. La sua condanna prevede quasi due anni di domiciliari. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza nelle ultime ore, trovandolo nella sua abitazione. L’uomo ha precedenti per reati simili e si trovava sotto osservazione da tempo. La sua cattura si inserisce in un'operazione più ampia contro i reati di ricettazione nella zona.
L'uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di ricettazione, per fatti commessi in Sicilia risalenti all'anno 2016 I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno dato esecuzione, nelle ore scorse, a un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne del posto, già noto alle Forze dell'Ordine. Il provvedimento, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d'Appello di Catania, dispone l'espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare. L'uomo è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di ricettazione, per fatti commessi in Sicilia risalenti all'anno 2016. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Furti, frode informatica e ricettazione: 17 episodi contestati a due uomini finiti ai domiciliariDue uomini sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Squadra Mobile di Salerno in seguito a 17 episodi di furti, frode informatica e ricettazione.
Leggi anche: Condannato per spaccio di hashish, sconterà 3 anni e mezzo in carcere
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alatri, condannato per ricettazione in Sicilia, 58enne sconterà quasi due anni ai domiciliari; Ricettazione nel 2016, arrestato 58enne.
Ricettazione, 58enne arrestato dai Carabinieri di Alatri: sconterà la pena ai domiciliariProvvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania: l’uomo, già ai domiciliari, dovrà espiare 1 anno e 10 mesi di reclusione per un reato commesso in Sicilia nel 2016 ... tunews24.it
Controlli notturni dei Carabinieri ad Alatri: arrestato un 45enne per violazione della sorveglianza speciale, deferita anche una donna con foglio di via ancora valido. - facebook.com facebook