Alatri condannato per ricettazione in Sicilia 58enne sconterà quasi due anni ai domiciliari

Un uomo di 58 anni di Alatri ha ricevuto un ordine di carcerazione perché era stato condannato per ricettazione in Sicilia. La sua condanna prevede quasi due anni di domiciliari. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza nelle ultime ore, trovandolo nella sua abitazione. L’uomo ha precedenti per reati simili e si trovava sotto osservazione da tempo. La sua cattura si inserisce in un'operazione più ampia contro i reati di ricettazione nella zona.