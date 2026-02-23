Al via domani i laboratori 2026 dell' Accademia dello Stoccafisso

L’Accademia dello Stoccafisso lancia i laboratori 2026 ad Ancona, per approfondire le tecniche di conservazione e preparazione del merluzzo, dello stoccafisso e del baccalà. La scelta di coinvolgere il pubblico deriva dalla volontà di diffondere la cultura di questi prodotti tradizionali e di promuovere pratiche sostenibili. Gli incontri prevedono dimostrazioni pratiche e dialoghi con esperti del settore. La prima sessione si tiene domani nel centro storico della città.