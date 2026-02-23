Al via domani i laboratori 2026 dell' Accademia dello Stoccafisso
L’Accademia dello Stoccafisso lancia i laboratori 2026 ad Ancona, per approfondire le tecniche di conservazione e preparazione del merluzzo, dello stoccafisso e del baccalà. La scelta di coinvolgere il pubblico deriva dalla volontà di diffondere la cultura di questi prodotti tradizionali e di promuovere pratiche sostenibili. Gli incontri prevedono dimostrazioni pratiche e dialoghi con esperti del settore. La prima sessione si tiene domani nel centro storico della città.
ANCONA – Prende il via domani ad Ancona il ciclo “Laboratori 2026” dell’Accademia dello Stoccafisso, promosso in città dall’Accademia stessa con una serie di incontri pubblici dedicati alla conoscenza del merluzzo, dello stoccafisso e del baccalà, con un’attenzione particolare alla tutela del consumatore e alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale. Gli appuntamenti si svolgono presso la sede operativa dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconetana, in via Tavernelle 122, e sono aperti alla cittadinanza. Il primo incontro, in programma il 24 febbraio alle ore 17.30, affronta il tema “I falsi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
