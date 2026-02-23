Al Piccinni di Bari lo spettacolo ' People Places and Things Cose posti e persone' di Duncan Macmillan

Il teatro Piccinni di Bari ospita lo spettacolo 'People, Places and Things' di Duncan Macmillan, causato dal successo di 'A Place of Safety'. La produzione, in scena dal 25 febbraio al 1° marzo, porta sul palco attori noti come Anna Ferzetti e il regista Pierfrancesco Favino. La rappresentazione affronta temi di identità e relazioni, coinvolgendo il pubblico con una narrazione intensa e diretta. La commistione tra attori e regia rende l’evento un appuntamento da non perdere.

Un’opera potente e contemporanea che affronta con lucidità e profondità il tema della dipendenza e della ricerca di sé, attraverso una scrittura serrata e un impianto scenico di forte impatto emotivo. Lo spettacolo, produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo Teatro Stabile di Catania, andrà in scena il 25 e 26 febbraio alle ore 19.30, il 27 febbraio alle ore 21.00, il 28 febbraio alle ore 20.00 e il 1° marzo alle ore 18.00. Inoltre, domenica 1 marzo, in occasione dello spettacolo People, Places and Things al Teatro Piccinni, c’è il quarto appuntamento del laboratorio “Portami con te”, l’iniziativa della Stagione Teatrale 202526 del Comune di Bari che unisce cultura e partecipazione familiare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Al Goldoni Pierfrancesco Favino dirige Anna Ferzetti in "People, Places & Things"

Lo spettacolo "La guerrà com'è" in scena al PiccinniQuesta sera al Piccinni va in scena

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Baraldi e Borghesi al Piccinni: L’idea di Europa è naufragata nel Mediterraneo delle vite spezzate; Al Piccinni dal 20 al 22 febbraio in esclusiva regionale A place of Safety - Viaggio nel Mediterraneo centrale di Kepler-452; La Camerata Musicale Barese ospita al Teatro Piccinni di Bari il violoncellista istrionico e vulcanico Abel Selaocoe con il suo Bantu Ensemble; La Sea-Watch 5 al Piccinni ed Eleonora Buratto al Petruzzelli: consigli per il weekend da Telebari - VIDEO.

Baraldi e Borghesi al Piccinni: L’idea di Europa è naufragata nel Mediterraneo delle vite spezzateI registi e autori di A place of safety raccontano lo spettacolo in cartellone a Bari da venerdì a domenica: in scena anche i soccorritori della Sea-Watch ... bari.repubblica.it

Grande pubblico, nei giorni scorsi, per Riccardo III al Piccinni di BariGran presenza di pubblico, nei giorni scorsi, al teatro Piccinni, per la messa in scena di Riccardo III, una delle opere più attese della stagione teatrale predisposta da Puglia culture per lo s ... dabitonto.com

Dal 20 al 22 febbraio, in scena al Teatro Goldoni, People, places & Things di Duncan Macmillan con Anna Ferzetti, regia di Pierfrancesco Favino. Emma è in scena, è Nina ne Il gabbiano di Cechov. Kostja le parla, lei risponde, non sa dove mettere le mani, è - facebook.com facebook