Al Miela il grande omaggio a Schubert Schumann e Chopin

Il concerto al Miela celebra la musica di Schubert, Schumann e Chopin, ispirato dalla passione del violoncellista per le emozioni profonde. La scelta di questi compositori nasce dalla volontà di mettere in luce la capacità dello strumento di comunicare sentimenti intensi e universali. La serata si concentra su brani che richiedono grande sensibilità e tecnica, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente. La musica si fa strada tra le note, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il violoncello è una donna, rispondeva il celeberrimo violoncellista Mstislav Rostropovich a chi gli chiedeva di spiegare la profonda intesa e connessione emotiva con il suo strumento, e con l'atmosfera passionale e avvolgente della sua musica. Sarà questo il filo rosso della serata che vedrà protagonista a Trieste una straordinaria violoncellista, l'olandese Ella Van Poucke, "star" pluripremiata e vincitrice del prestigioso Premio Chigiana 2017, così come del primo Premio all'International Isang Yun Cello Competition, e di moltissimi altri contest.