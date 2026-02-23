Agrigento | due giovani ubriachi aggrediscono la polizia

Due giovani ubriachi aggrediscono la polizia ad Agrigento, causando l’intervento delle forze dell’ordine. I ragazzi, in stato alterato, hanno reagito violentemente quando gli agenti sono intervenuti per fermare una lite in strada. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti e ha richiesto l’uso di manette per calmare la situazione. La polizia ha portato i giovani in questura per gli accertamenti necessari. La vicenda ha suscitato commenti tra i residenti della zona.

La notte di tensione ad Agrigento: alcol, aggressioni e l’intervento della polizia. In una notte di tensione ad Agrigento, due giovani sono finiti nel mirino della giustizia dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite. Il ventitreenne è stato arrestato, mentre il ventenne è stato denunciato alla Procura. L’episodio, avvenuto in piazza San Francesco tra sabato e domenica, ha i due giovani, sotto effetto di alcol, scagliarsi contro i poliziotti accorsi per calmare una discussione con una ragazza. Oltre all’oltraggio e alla resistenza a pubblico ufficiale, il ventenne è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

