Agente uccide spacciatore | mistero sulla finta pistola a Rogoredo

Un agente ha ucciso un ventottenne nel quartiere di Rogoredo, a Milano, dopo aver scambiato una finta pistola per un'arma reale. La vittima si trovava nel palazzo chiamato Serpico, noto come luogo di spaccio. La scena si è svolta rapidamente, creando confusione tra i testimoni. La polizia ha sequestrato l’arma simulata e sta indagando sui dettagli dell’incidente. La comunità si domanda cosa abbia scatenato il confronto.

Un omicidio ha scosso il quartiere di Rogoredo a Milano, dove un agente ha ucciso un ventottenne nel palazzo noto come Serpico, un noto punto di spaccio. La vittima, identificata come Mansouri, sarebbe stata coinvolta nella protezione di spacciatori nella zona. L’agente, che vive in un edificio ben conosciuto al Corvetto, è ora al centro di un’indagine che cerca di chiarire il ruolo di una finta pistola trovata vicino al corpo della vittima. La vicenda si è svolta in un contesto di alta tensione, con l’agente che avrebbe agito in un’area nota per il traffico di droga. Le indagini stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio, con particolare attenzione alla presenza della finta pistola, che potrebbe essere un elemento chiave per comprendere le motivazioni dell’agente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un colpo alla tempia: così l'agente ha ucciso il pusher a Rogoredo. L'ipotesi della messa in scena sulla pistola finta e le frasi del collegaUn agente ha ucciso il pusher a Rogoredo con un colpo alla tempia, stando alle prime ricostruzioni.

Spara e uccide un 28enne a Rogoredo: in un video del 2024 riprese alcune “condotte irregolari” dell’agenteUn agente ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo, causando sconcerto tra i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'agente che ha ucciso Mansouri? Un balordo, pretendeva il pizzo; Il pusher ‘Zack’ ucciso dalla polizia, il sospetto della messinscena: 23 minuti di buio dopo lo sparo, l’agente sparito e la pistola fantasma; Omicidio Rogoredo, gli inquirenti valutano l’ipotesi di un eventuale pizzo chiesto dal poliziotto a Mansouri; La morale di Rogoredo Non era scandaloso indagare un poliziotto per un increscioso incidente di servizio?.

Spacciatore ucciso da un agente, indagati altri quattroI colleghi del poliziotto sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'inchiesta della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri al bosche ... rainews.it

Un agente federale uccide un uomo a Minneapolis. Walz attacca la Casa Bianca, scontri tra manifestanti e forze federali dopo la sparatoria. - facebook.com facebook

“Voleva il pizzo da Zack, 5 grammi di cocaina e 200 € al giorno (ossia uno stipendio mensile di 6 mila euro al mese e un etto e mezzo di cocaina) Il vólto nascosto dell’agente che vantava decine di arresti Pierpaolo Lio, @Corriere x.com