Agata Christian – Delitto sulle nevi intervista a Maccio Capatonda Ilaria Spada Chiara Francini e Sara Croce 

Maccio Capatonda, Ilaria Spada, Chiara Francini e Sara Croce partecipano a un film che mescola giallo e commedia, arrivando nelle sale il 5 febbraio. La pellicola “Agata Christian – Delitto sulle nevi” si ispira a un caso reale avvenuto tra le montagne italiane, dove un misterioso omicidio ha scosso la comunità locale. La regia di Eros Puglielli punta a unire suspense e comicità in un racconto avvincente. La data di uscita segna l’inizio di una nuova avventura cinematografica.

Nel film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, in arrivo al cinema il 5 febbraio con la regia di Eros Puglielli, il mistero e il giallo si mescola ai toni della commedia. Protagonista è Christian De Sica nei panni di Christian Agata, famoso criminologo dal sarcasmo tagliente, invitato in Valle d’Aosta come volto pubblicitario del rilancio di Crime Castle, storico gioco da tavolo. L’evento si svolge nella lussuosa villa dei Gulmar, influente famiglia di imprenditori del settore ludico. Accanto ad Agata ci sono il brigadiere Vanni Cuozzo, poliziotto semplice e suo ammiratore numero uno interpretato da Lillo Petrolo, e l’appuntato Candido Tarda, carabiniere fedele e collaboratore di Cuozzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, intervista al regista Eros Puglielli e a Christian De Sica, Lillo e Paolo Calabresi

Castello antico come sfondo del thriller di Christian De Sica: “Agata Christian – Delitto sulle NeviUna scena di mistero si svolge tra le mura di Castel Savoia, il castello reale della Valle d’Aosta.

Agata Christian - Delitto sulle nevi | Trailer Ufficiale | Dal 5 febbraio al cinema

