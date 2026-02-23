Affari tuoi puntata dimezzata? Clamoroso | cosa si scopre la mattina dopo

Il calo di ascolti di Affari tuoi ha portato alla riduzione delle puntate, una decisione presa a causa di un calo di pubblico registrato nelle ultime settimane. La scelta di dimezzare le trasmissioni ha sorpreso i fan del quiz show, che si aspettavano una programmazione stabile. La produzione ha annunciato che la nuova formula verrà testata nelle prossime settimane, lasciando aperta la possibilità di ulteriori cambiamenti. La decisione ha creato molta discussione tra gli spettatori.

Il Festival di Sanremo 2026 si è già abbattuto sui palinsesti di Rai 1 facendo una "vittima" illustre: Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino. Ma, sorpresa, il boomerang- Carlo Conti ha portato solo sorrisi. "Stasera torna Affari tuoi per l'ultima puntata prima di Sanremo 2026. Poi l'appuntamento sarà per il 23", mette in chiaro un telespettatore su X, mettendo un po' di ordine tra massaggi impazziti del tipo "Ma Affari tuoi torna direttamente lunedì prossimo?????? Ma io non ce la posso fare! Vado in crisi d'astinenza " e proposte pazze ("Nella settimana di Sanremo non potrebbero fare alle 17 Affari tuoi al posto di quel racconta guai de La Vita in diretta?"). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Affari Tuoi, clamoroso: ecco cosa fa il notaio durante la puntataDurante la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi su Rai 1, il notaio ha svolto un ruolo importante, garantendo la regolarità delle procedure e la trasparenza delle operazioni.

Affari Tuoi, il consiglio dopo la puntata a Cristina: "Cosa non devi mai fare"Nella puntata di Affari Tuoi, il consiglio di Cristina su cosa evitare durante il gioco è al centro dell'attenzione.

Affari Tuoi, Herbert nel mirino dopo la puntata di ieri: cosa succede ora

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Affari Tuoi, puntata da record ‘tagliata’ e De Martino va di fretta (prima delle ferie): finisce in beffaCosa è successo nella puntata di Affari Tuoi del 21 febbraio: serata 'lampo' per lasciar posto al PrimaFestival ... libero.it

Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della RaiAffari Tuoi salterà sei puntate nei prossimi sette giorni. Ecco il nuovo calendario del gioco dei pacchi e come cambia la programmazione di Rai 1. libero.it

«Questa sera niente Affari Tuoi, ci vediamo domani con una nuova partita! » Cambio programma per la prima serata di Rai 1 di domenica 22 febbraio 2026: il consueto appuntamento con il popolare gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino salta per la - facebook.com facebook