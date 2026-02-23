Affari Tuoi cambia orario stasera 23 febbraio | la decisione di Rai1
Rai1 ha deciso di spostare l’orario di Affari Tuoi questa sera, 23 febbraio, per un incidente tecnico che ha rallentato le trasmissioni. La modifica riguarda il cambio di programmazione alle 21:30, con i telespettatori che troveranno il game show in un orario diverso dal solito. La decisione si è resa necessaria per garantire una messa in onda senza interruzioni. La produzione sta lavorando per ripristinare la normalità nel palinsesto.
Il palinsesto televisivo di Rai1 si prepara a una piccola ma significativa variazione che coinvolge uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, l’appuntamento con Affari Tuoi, il celebre “gioco dei pacchi” condotto con successo da Stefano De Martino, subisce un leggero slittamento d’orario. Una decisione che non deve allarmare gli appassionati, ma che si inserisce in una strategia di programmazione ben precisa adottata dalla Rete ammiraglia nella settimana dedicata a Sanremo 2026. Il motivo della variazione, l’ombra lunga di Sanremo. Dopo la parentesi dedicata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che si sono concluse ufficialmente ieri sera con una spettacolare cerimonia di chiusura, la televisione pubblica entra in una fase di transizione fondamentale. 🔗 Leggi su Dilei.it
