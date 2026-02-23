AEW | Il contratto di Britt Baker potrebbe essere prolungato fino al 2027

Il contratto di Britt Baker potrebbe essere prolungato fino al 2027, una decisione che si basa sulle trattative in corso con la federazione. La wrestler ha recentemente dichiarato di non aver annunciato il ritiro e ha invitato i fan a seguire gli aggiornamenti, lasciando trapelare la possibilità di un ritorno imminente. La sua assenza prolungata ha alimentato molte speculazioni, mentre le trattative sul rinnovo sono ancora in corso. La sua futura presenza in federazione resta incerta.

Quello di Britt Baker è un nome che sta facendo discutere in quest’ultimo periodo, non tanto per la sua assenza che dura ormai da oltre un anno, ma per via delle sue recenti dichiarazioni in cui ha smentito di essersi ritirata “silenziosamente” e ha detto ai fan di restare sintonizzati, lasciando intendere sviluppi a breve. Sviluppi che ormai mancano dal novembre 2024, mese del suo ultimo match in AEW. Da quel momento tanto silenzio e qualche dichiarazione sporadica di Tony Khan di stima verso la D.M.D e un suo possibile rientro. Palla alla AEW. L’assenza di Britt Baker ovviamente ha portato tante speculazioni sul suo futuro: dal ritiro, smentito in questi giorni, all’ipotesi WWE alla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Britt Baker potrebbe non tornare maiBritt Baker, figura centrale della divisione femminile della AEW, è assente dalle scene da oltre un anno, nonostante il contratto ancora in essere.

Bully Ray contro la AEW: “Nessuna scusa per l’assenza di Britt Baker dalla TV”Bully Ray ha commentato l’assenza di Britt Baker nei programmi AEW, sottolineando che non ci sono scuse valide per questa prolungata assenza dalla TV.

