Addio ad Alessandro Pesenti Rossi il primo pilota bergamasco di Formula 1

Alessandro Pesenti Rossi, il primo pilota bergamasco a gareggiare in Formula 1, è morto sabato 21 febbraio a 83 anni. La causa è stata una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi. Pesenti Rossi aveva fatto conoscere la sua passione per le corse nelle competizioni nazionali prima di entrare nel mondo della massima categoria automobilistica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il motorsport locale. La famiglia ha annunciato i funerali per la prossima settimana.

Si è spento sabato 21 febbraio all'età di 83 anni Alessandro Pesenti Rossi, primo pilota bergamasco ad approdare in Formula 1. A piangerlo la moglie Flora e i figli Leandro e Sabrina. La salma è composta nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII a Gerosa di Brembilla. I funerali saranno celebrati martedì 24 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Gerosa. La carriera di Pesenti Rossi prese forma nel 1968, quando a 26 anni decise di mettersi alla prova iscrivendosi a una cronoscalata in Val Seriana. L'esordio fu subito incoraggiante, con un quarto posto che segnò l'inizio di una lunga serie di partecipazioni nelle gare in salita, spesso concluse nelle posizioni di vertice.