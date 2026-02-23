addio a william barducci ex aquilotto

William Barducci, ex calciatore dello Spezia, è morto a 69 anni a Bellaria Igea Marina. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni di salute, che lo avevano costretto a lasciare il calcio anni fa. Barducci ha lasciato un ricordo tra i tifosi e i compagni di squadra grazie alle sue prestazioni sul campo. La notizia ha suscitato commozione tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua dedizione. La città ricorda con affetto il suo contributo al calcio locale.