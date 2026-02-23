Addio a William Barducci ex aquilotto
William Barducci, ex calciatore dello Spezia, è morto a 69 anni a Bellaria Igea Marina. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni di salute, che lo avevano costretto a lasciare il calcio anni fa. Barducci ha lasciato un ricordo tra i tifosi e i compagni di squadra grazie alle sue prestazioni sul campo. La notizia ha suscitato commozione tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua dedizione. La città ricorda con affetto il suo contributo al calcio locale.
LA SPEZIA Cordoglio nel mondo del calcio per la scomparsa di William Barducci (nella foto), 69 anni di Bellaria Igea Marina (Rimini), ex giocatore professionista con un’esperienza nello Spezia. Cresciuto nel vivaio della Sammaurese, si mise in luce giovanissimo con il Bellaria Igea Marina diventando protagonista della promozione in D, grazie ai suoi gol e a una rapidità che lo rendeva efficace in area di rigore. Bellaria fu il trampolino di lancio verso il professionismo. Nel 1977, a 21 anni, arrivò la chiamata della Fiorentina in Serie A. In maglia viola collezionò 6 presenze in Coppa Italia, realizzando 3 reti: una doppietta nel 2-2 a San Siro contro l’Inter e un gol nel 2-0 al Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Addio al bomber gentiluomo che a Faenza scelse di farsi allenatore: il calcio piange William BarducciWilliam Barducci, noto bomber gentiluomo, ha deciso di lasciare il calcio dopo aver trascorso quattro anni tra Faenza e il suo ruolo di allenatore.
