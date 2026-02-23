Addio a Nicola Cosentino storico presidente della Bagnolese

Nicola Cosentino, figura storica del calcio dilettantistico napoletano, è morto a causa di complicazioni di salute. La sua scomparsa colpisce un settore che lo vedeva protagonista da decenni, gestendo con passione l’AC Bagnolese 1912 e contribuendo allo sviluppo di giovani talenti. La sua presenza ha lasciato un segno forte tra allenatori, giocatori e appassionati, che ricordano il suo impegno quotidiano. La notizia si diffonde tra i membri della comunità sportiva locale.

Uomo di sport e "dirigente benemerito" della Lega Nazionale Dilettanti, era il papà di Antonio Cosentino che allena il Napoli Under 14 Il calcio dilettantistico napoletano perde uno dei suoi riferimenti più solidi. È scomparso Nicola Cosentino, storico presidente dell'AC Bagnolese 1912 e padre di Antonio Cosentino, allenatore dell'Under 14 del Napoli. Per anni ha rappresentato molto più di un semplice dirigente sportivo. Alla guida della Bagnolese ha incarnato una visione del calcio fatta di passione, presenza quotidiana e radicamento nel territorio. Un punto fermo per generazioni di ragazzi cresciuti sui campi di Bagnoli, dove la società ha continuato a essere presidio educativo oltre che sportivo.