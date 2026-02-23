ACI eccellenze 2025 | premiati a Roma Guida e Giovanazzi

Guida e Giovanazzi ricevono i premi ACI Eccellenze 2025 a Roma, riconoscimento per il loro contributo nel motorsport. La premiazione si è svolta in un teatro affollato, con ospiti e appassionati presenti per applaudire le loro carriere. La serata ha messo in luce anche il ruolo dei tecnici e degli ingegneri che supportano i piloti nei successi in pista. Tra i premiati, anche giovani promettenti pronti a farsi strada nel settore.

Una serata per celebrare il talento, ma anche il lavoro silenzioso di chi rende possibile ogni vittoria. All’Auditorium Conciliazione, a pochi passi da San Pietro, l’Automobile Club d’Italia ha premiato i “Campioni dell’Automobilismo 2025”, rendendo omaggio ai protagonisti di una stagione da ricordare. Tra gli applausi dei presenti, il Presidente ACI La Russa ha voluto sottolineare come siano state premiate “persone che al volante, nei box, in officina o al comando di un team sono riuscite a vincere su sé stesse prima ancora che sugli altri”. Riflettori puntati soprattutto su Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi oltre che sugli altri interpreti dei trionfi Ferrari nel Mondiale Endurance. 🔗 Leggi su Sportface.it

