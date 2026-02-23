achille lauro ha salutato le olimpiadi invernali in grande stile

Achille Lauro ha concluso con uno spettacolo la sua partecipazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che si sono concluse dopo due settimane di gare intense. La sua performance ha attirato l’attenzione di molti spettatori, portando un tocco di musica e colore all’evento. Tra medaglie assegnate e risultati sorprendenti, l’atmosfera si è infiammata durante il suo concerto finale. La manifestazione si avvia ora verso la fase di smontaggio e bilanci.

Dopo circa due settimane di gare, medaglie e qualche cocente sconfitta, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 hanno ufficialmente chiuso i battenti. L’onore di mettere la parola fine ai Giochi è toccato all’Arena di Verona, teatro di uno spettacolo decisamente più contenuto rispetto al fratello maggiore andato in scena a San Siro. Non sono comunque mancati gli ospiti, da Benedetta Porcaroli e Roberto Bolle, fino a Joan Thiele e Major Lazer. Ultimo, ma sicuramente non per ordine di importanza, Achille Lauro. Nato a Verona ma cresciuto a Roma, il cantante ha chiuso in bellezza la cerimonia con la sua hit Incoscienti giovani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

