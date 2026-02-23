Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina il look con smoking e spilla preziosa

Achille Lauro ha attirato l’attenzione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, grazie al suo look con smoking e una spilla preziosa. La sua scelta di abbigliamento ha spinto molti a notare il suo stile curato e originale, mentre sfilava tra gli ospiti. Lauro ha deciso di puntare su un abbigliamento classico, arricchito da dettagli ricercati, come la spilla, che ha attirato l’occhio di fotografi e spettatori. La sua presenza ha dato un tocco di eleganza alla serata.