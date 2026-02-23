Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina il look con smoking e spilla preziosa
Achille Lauro ha attirato l’attenzione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, grazie al suo look con smoking e una spilla preziosa. La sua scelta di abbigliamento ha spinto molti a notare il suo stile curato e originale, mentre sfilava tra gli ospiti. Lauro ha deciso di puntare su un abbigliamento classico, arricchito da dettagli ricercati, come la spilla, che ha attirato l’occhio di fotografi e spettatori. La sua presenza ha dato un tocco di eleganza alla serata.
Ieri sera si è tenuta la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina e Achille Lauro ha rubato la scena indossando un classico frac e mostrando un'eleganza senza tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina (all'Arena di Verona)Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori.
Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 veste l'eleganza: completo con spilla preziosa e fascia da smoking alla Rodolfo ValentinoTra gli ospiti e performer più attesi della serata, Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina che ha indossato un look elegante e sofisticato simbolo dell'eleganz ... vogue.it
Scaletta cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026: gli orari con l'ordine esatto di uscita. Da Achille Lauro a Gabry PontePresente anche la premier Meloni, ecco lo show passo per passo. Momenti solenni si alternano a ospiti internazionali: non mancherà la grande danza con Roberto Bolle ... sport.quotidiano.net
Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Achille Lauro ha riportato sul palco “Incoscienti giovani”, il brano presentato in gara lo scorso anno al Festival di Sanremo. Un’esibizione che anticipa il suo ritorno all’Ariston, dove lo rive - facebook.com facebook
Achille Lauro sulle note di ‘Incoscienti giovani’ fa cantare tutta l’Arena di Verona, concludendo così la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 x.com