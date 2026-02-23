Acerbo | Il ministro Piantedosi imbroglia le carte sul caso Rogoredo

Maurizio Acerbo ROMA – "Oggi il ministro Piantedosi imbroglia le carte sul caso Rogoredo vantandosi di aver affermato dall'inizio che non ci sarebbero stati scudi immunitari per nessuno. Si tratta di una presa in giro da parte del ministro che ha proposto lo scudo penale nell'ultimo decreto sicurezza proprio sull'onda della campagna "io sto con il poliziotto" scatenata dal suo partito. Lo stesso ministro Piantedosi dichiarò che il poliziotto, se fosse stato in vigore lo scudo, "avrebbe potuto fruire del beneficio dell'inversione dell'onere della prova. Perché è evidente in questo caso che c'era una causa di giustificazione molto evidente".