Accorpamento i genitori scrivono al commissario Di Palma | Scelta che incide sul futuro dei bambini

I genitori hanno scritto al commissario Di Palma per esprimere il loro disappunto sull’accorpamento dell’istituto comprensivo 9 di Forlì, considerando che questa decisione potrebbe influenzare il futuro dei loro figli. La lettera sottolinea come la scelta possa compromettere la qualità dell’istruzione e la vicinanza alle scuole. I genitori chiedono un incontro urgente con le autorità per discutere alternative. La richiesta si fa sempre più pressante.

Nel documento, le famiglie prendono atto che il provvedimento sia stato formalmente adottato, ma sottolineano come una decisione che incide “in modo così profondo sulla vita educativa di centinaia di bambini” Una presa di posizione netta, affidata a una comunicazione formale indirizzata al commissario Bruno Di Palma e agli amministratori locali, per chiedere un confronto immediato sull’accorpamento dell’istituto comprensivo 9 di Forlì. Le associazioni genitori intervengono così sul provvedimento che ridisegna l’assetto scolastico cittadino, esprimendo preoccupazione per le ricadute educative e sociali della decisione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forlì, scuole a rischio accorpamento: genitori nel caos, nessuna risposta da Comune e Commissario.Genitori e insegnanti di Forlì sono in fermento.

