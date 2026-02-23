Fabi annuncia un tour dopo l’approvazione dell’accordo con i medici di famiglia, avvenuta due settimane fa. La firma dell’intesa, che introduce cambiamenti significativi nel settore, mira a migliorare l’accesso alle cure e a rafforzare il ruolo dei medici di base. Il sindacato si prepara a incontrare le parti coinvolte in diverse città per illustrare i dettagli dell’accordo e raccogliere feedback. Il percorso include incontri pubblici e momenti di confronto diretto.

Due settimane fa c’è stato il via libera al nuovo Accordo integrativo per la Medicina generale, un’intesa storica destinata a rivoluzionare il rapporto tra i cittadini e il servizio sanitario regionale. Oggi, per condividerlo con gli operatori e i professionisti, la Regione inizia un tour di incontri diretti sul territorio: l’obiettivo è illustrarne le ricadute a livello locale in vista del suo recepimento da parte delle singole aziende nei prossimi mesi. Prima tappa a Bologna, dove l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, ha incontrato all’ospedale Maggiore il Collegio di Direzione allargato dell’Ausl del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Nessun accordo con i medici di famiglia"La Regione Emilia-Romagna sembra aver raggiunto un accordo con i sindacati dei medici di famiglia, ma Snami, Smi e Fmt esprimono disappunto per il metodo adottato nella trattativa.

Medici di famiglia: accordo raggiunto sull’integrativo in Emilia RomagnaQuesta mattina a Bologna è stato firmato l’accordo integrativo tra la Fimmg e la Regione Emilia-Romagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Accordo coi medici di famiglia, Fabi in tour; Malattie rare, alleanza tra medici di famiglia e internisti per ridurre i tempi di diagnosi; Casa di comunità, andamento lento. Aperta la sede di via XXIV Maggio: I pazienti non sono informati; Le Case della salute cambiano pelle per diventare Case della comunità.

De Pascale: Dall’accordo coi medici ai fondi per ricostruzione, il nostro primo anno in RegioneSe c’è un rammarico è quello di aver «rinunciato alla luna di miele», a quel periodo di attesa che di solito viene concesso a una nuova amministrazione che si è appena insediata. Michele de Pascale ... bologna.repubblica.it

Modena, incentivi ai medici di base per non prescrivere esami: 1,2 euro ad assistito all’annoLa delibera del direttore generale dell’Ausl di Modena Mattia Altini è del 28 ottobre. «È un accordo coi medici di base per l’appropriatezza delle prescrizioni molto innovativo -spiega - e anche la ... bologna.repubblica.it

Sanità in Valtellina, accordo ASST-RSA per 10 alloggi medici. La CGIL: «Passo positivo, ma serve estendere a tutto il personale» x.com

Ludovica Carla Ferrari. . Con il nuovo accordo tra Regione e Medici di Medicina Generale vogliamo una sanità più vicina alle persone e ai territori. In questo primo video vi racconto le novità per pazienti e famiglie. Nascono le AFT – Aggregazioni Funzionali T - facebook.com facebook