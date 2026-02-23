Accendi la televisione vedi Carlo Conti e il tempo si annulla | siamo nel 2005? O nel 2032? Tra Tra Taylor Swift e l’amico di famiglia al via il quinto Sanremo dellera contiana’

Carlo Conti appare in televisione, e il suo tono ricorda gli anni 2005 o forse il futuro 2032, creando confusione temporale. La scena si anima con la presenza di Taylor Swift e di un amico di famiglia, mentre si apre il quinto Sanremo della sua gestione. Conti, che spesso si affida a frasi semplici, dimostra di saper mantenere il pubblico incollato allo schermo. La serata si prospetta ricca di sorprese e momenti intensi.

“Il potere logora chi non ce l’ha”. Carlo Conti “il democristiano” deve aver studiato il bignami andreottiano fin dalle elementari. Altro che impiego in banca rifiutato per la carriera nel mondo dello spettacolo. Ragazzi cresciuti a pane, nutella e DC. Cinque sole edizioni alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo (pari a Fabio Fazio, per dire), ma le cinque giuste. Non uno sbrodolamento egotico come per Pippo e Mike, ma le conduzioni chirurgiche, quelle che servono, quelle che contano. Le tre (2015, 2016, 2017) dell’evo renziano con tanto di scioglimento dei ghiacci con l’arrivo di Maria De Filippi, e quelle delicatissime da paciere o vera e propria stadera del governo Meloni (2025, 2026). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Perché si parla di una crisi dell'amicizia tra Ed Sheeran e Taylor Swift?

Fabrizio Frizzi ricordato da Carlo Conti nel giorno del compleanno, a Sanremo gli dedicò "Un amico in me"Carlo Conti ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: TV Box Android: come funziona (febbraio 2026); Programmi in TV stasera 20 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Eredità Sfida tra giganti, Io sono Farah e i Pirati dei Caraibi; Massimo Lopez torna in TV con lo storico spot SIP: perché Una telefonata allunga la vita riappare nel 2026 (e cosa c’entra Sanremo).

+++Sanremo 2026 al via: la diretta della conferenza stampa di Carlo Conti+++ - facebook.com facebook

«Sarà un Festival nel segno di Pippo Baudo, un faro per tutti noi». Carlo Conti presenta Sanremo 2026 x.com