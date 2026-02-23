Accadde oggi | 23 febbraio il primo libro stampato è la Bibbia

Il 23 febbraio 1455 avvenne una delle rivoluzioni più importanti della storia, che riuscì a cambiare le abitudini e il corso degli eventi: Johannes Gutenberg diede alle stampe, in una piccola bottega di Magonza, la prima Bibbia. Il libro, nel contenuto, non era una novità: la vera rivoluzione, infatti, fu che per la prima volta la realizzazione della pagina scritta non veniva più affidata a un laborioso e lentissimo amanuense, bensì a una macchina.La Bibbia di Gutenberg è conosciuta anche come Bibbia a quarantadue linee e fu il primo testo a stampa realizzato in Europa con la tecnica a caratteri mobili: bastava comporre la pagina da stampare con le piccole letterine realizzate in lega di piombo e stagno, cospargerle di inchiostro e imprimerle sulla carta, per ottenere un foglio perfettamente leggibile. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Accadde oggi: 23 gennaio, il primo numero della Settimana EnigmisticaIl 23 gennaio 1932, arrivò in Italia il primo numero della Settimana Enigmistica, un quotidiano in bianco e nero composto da sedici pagine.

Almanacco | Lunedì 23 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 23 febbraio si ricorda un evento importante che ha coinvolto numerose persone, a causa di una scoperta scientifica fatta in laboratorio.

Oggi 23 Febbraio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è paziente e costante, con una naturale predisposizione al lavoro metodico. È una persona che costruisce nel tempo, senza ... vicenzatoday.it

ACCADDE OGGI Il 22 febbraio 1981 fu uccisa Palmi (RC), Rossella Casini, studentessa di 24 anni. Vittima di lupara bianca da parte della ‘ndrangheta. Era una ragazza fiorentina e lì, nel capoluogo toscano, conobbe Francesco Frisina, calabrese, del quale si - facebook.com facebook

22/02/1819 - La Spagna cede la Florida agli Stati Uniti d'America con il trattato Adams-Onìs #accaddeoggi x.com