Abruzzo a Sanremo 2026 | Franca Di Pietrantonio conquista con i suoi

Franca Di Pietrantonio, chef di Ortona, porta la cucina abruzzese a Sanremo 2026 La lady chef Franca Di Pietrantonio rappresenterà l’Abruzzo a Casa Sanremo, portando la sua professionalità e passione per la cucina. L’evento più iconico d’Italia si arricchisce di un tocco abruzzese, con la chef pronta a deliziare il pubblico con i suoi piatti. Franca Di Pietrantonio, originaria di Ortona, è pronta a far parte del prestigioso team Lady Chef a Sanremo. La sua partecipazione al festival è un traguardo significativo, ma anche un nuovo punto di partenza per la sua carriera. La chef ha espresso la sua felicità e l’emozione di far parte di questo evento, sottolineando l’importanza di portare la sua passione e professionalità sul palco di Sanremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026: Serena Brancale sorpassa i favoriti, quota in picchiata e “Qui con me” conquista il pubblico.A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, le quote dei bookmaker cambiano rapidamente.

Sanremo 2026: il programma completo sera per seraTanti gli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate, da domani a sabato 28 febbraio, trasmesse in prima serata su Rai 1, in radio su Radio2, e in streaming su RaiPlay. rockol.it

Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orariLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, a che ora comincia e a che ora finisce il Festival: gli orari ... tg24.sky.it

VERSO SANREMO I #Triortaki con il pinetese #DavideMonticelli protagonisti al #sanremo #LiveBox 2026: tradizione e suoni moderni arrivano al #Palafiori. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #Sanremo2026 #Abruzzo x.com

Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. L'attrice affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì 25 febbraio insieme ad Achille Lauro e Lillo. Lo ha annunciato Carlo Conti #Sanremo2026 #abruzzosera - facebook.com facebook