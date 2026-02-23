A soqquadro gli uffici della Harmont & Blaine

Gli agenti della sezione radiomobile di Caivano hanno fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine, situati nella zona ASI di Pascarola, a causa di un sospetto furto avvenuto nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno trovato l’area in disordine, con documenti e oggetti personali sparsi ovunque. La polizia ha sequestrato alcuni materiali utili alle indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La situazione rimane sotto stretta osservazione.