A soqquadro gli uffici della Harmont & Blaine
Gli agenti della sezione radiomobile di Caivano hanno fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine, situati nella zona ASI di Pascarola, a causa di un sospetto furto avvenuto nelle scorse ore. Le forze dell’ordine hanno trovato l’area in disordine, con documenti e oggetti personali sparsi ovunque. La polizia ha sequestrato alcuni materiali utili alle indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All’interno, gli uffici sarebbero stati messi a soqquadro. Danno da quantificare. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice L'articolo A soqquadro gli uffici della Harmont & Blaine proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Uffici della sede di Harmont & Blaine a soqquadro: indagini in corsoI carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno trovato gli uffici di Harmont & Blaine a soqquadro.
Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadroQuesta notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine a Caivano, provocando danni e cercando di rubare documenti.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caivano, uffici della Harmont&Blaine messi a soqquadro nella notte; Uffici della sede di Harmont & Blaine a soqquadro: indagini in corso; Caivano, a soqquadro gli uffici di H&M - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Incursione notturna nella sede Arpa: uffici a soqquadro ma non manca nulla.
Caivano, uffici della Harmont&Blaine messi a soqquadro nella notteLa scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All’interno, gli ... ilmattino.it
Raid nella notte a Caivano, a soqquadro gli uffici di Harmont & BlaineLa scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la ... internapoli.it
A soqquadro gli uffici della Harmont & Blaine. Indagini dei Carabinieri per chiarire dinamica e matrice #ANSA x.com
La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All’interno, gli uffici sarebbero stati messi a soqquadro. Danno da quantificare. Rilievi a cura del Nucleo Investi - facebook.com facebook