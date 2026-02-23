A Sanremo debutta la playlist dedicata al benessere dei cani firmata Il Collare d’Oro e Swiffy

Il Collare d’Oro ha lanciato a Sanremo una playlist dedicata al benessere dei cani, causata dalla collaborazione con Swiffy, azienda coreana di alimenti per animali. La selezione musicale, intitolata

L’Associazione Il Collare d’Oro presenta in occasione del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2026, e in particolare a Casa Sanremo, una playlist di musica rilassante dedicata al mondo dei cani, realizzata in sinergia con l’azienda coreana Swiffy, specializzata in alimenti premium per cani, La playlist “ Bau Zen ” nasce da una selezione attenta di brani scelti per le loro caratteristiche sonore calmanti ed è proposta come strumento di sensibilizzazione sul tema del benessere emotivo del cane. L’iniziativa si inserisce nelle attività divulgative e culturali dell’Associazione, con finalità esclusivamente sociali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Il 15 gennaio apre la spa di ChorusLife, dedicata al benessere immersivo

