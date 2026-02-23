A Sanremo 2026 Swiffy lancia la prima playlist dedicata al benessere dei cani in collaborazione con l’Associazione Il Collare d’Oro

Swiffy, azienda coreana di alimenti per cani, ha creato la prima playlist dedicata al benessere dei cani, in collaborazione con l’Associazione Il Collare d’Oro, durante il Festival di Sanremo 2026. La playlist, composta da brani rilassanti, mira a migliorare la tranquillità dei cani attraverso la musica. La presentazione si è svolta a Casa Sanremo, attirando l’attenzione di molti appassionati di animali e musica. La musica sarà disponibile online nei prossimi giorni.

L' azienda coreana Swiffy, specializzata in alimenti premium per cani, presenta in occasione del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2026, a Casa Sanremo, una playlist di musica rilassante dedicata al mondo dei cani condivisa con l'Associazione Il Collare d'Oro. Più di una semplice playlist, " Bau Zen" rappresenta un'estensione della filosofia di Swiffy: prendersi cura dei propri animali domestici significa nutrire non solo la loro salute fisica, ma anche il loro equilibrio emotivo. Musica e Benessere Emotivo per gli Animali Domestici La musica rilassante per cani è stata oggetto di ricerche scientifiche che ne evidenziano i potenziali benefici.